Pervin Buldan, tekrar Meclis kürsüsünde: Milyonlarca oy alan vekillerin yeri cezaevi değil, bu yasama alanıdır!

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, partisinin eş genel başkanlarının tutuklanmasının ardından ilk kez Meclis Genel Kurulu’na başkanlık etti. Buldan, “Milyonlarca yurttaşın tercihiyle bu Meclis’e taşınan milletvekillerinin yeri cezaevleri değil, burası, bu yasama alanıdır” dedi.

DUVAR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, partisinin eş genel başkanlarının tutuklanmasının ardından ilk kez Meclis Genel Kurulu’na başkanlık etti.

Gündeme geçmeden önce kısa bir konuşma yapan Buldan, halk iradesinin tecelli ettiği Meclis’te yasama dokunulmazlığının önemine dikkat çekti.

HDP eş genel başkanlarının aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin antidemokratik bir şekilde tutuklandığını ifade eden Buldan, “Kimi zaman askerî, kimi zaman siyasi iktidar gücüyle gelen antidemokratik müdahaleler sonuçta tek bir amaca hizmet eder, o da parlamentonun işlevsizleştirilmesi, halk iradesinin ve demokrasinin üzerine sünger çekilmesidir. Şu tartışmasız bir gerçektir ki milyonlarca yurttaşın tercihiyle bu parlamentoya taşınan sayın milletvekillerinin yeri cezaevleri değil, burası, bu yasama alanıdır” dedi.

“Tutuklamalardan hicap duyuyorum”

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün tutuklanmasına da değinen Buldan, şunları söyledi:

“Türkiye’de demokratik siyasetin geliştirilmesine ve barış mücadelesine ömrünü adamış Sayın Ahmet Türk’ün tutuklanmasıyla, Türkiye’de barışı ve huzuru çağıran diyalog diline ve demokratik siyasete olan inanca ağır bir darbe vuruldu. TBMM’nin başkanlık ettiğim bu oturumunda Meclis Başkanvekili olarak sayın milletvekillerimize ve diğer bütün seçilmişlere yönelik anti-demokratik uygulamalardan son derece hicap duyuyorum. Bu demokrasi ayıbından bir an evvel dönülmesi çağrısı yapıyorum."