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Politika

Pervin Buldan: Öcalan özgürlüğe kavuşacak

Pervin Buldan: Öcalan’ın başlatmış olduğu müzakere ve diyalog sürecinde, Öcalan ile birlikte olduğumuzu ve arkasında durduğumuzu ve destek verdiğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz

08 Mart 2013 09:48

BTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, “Öcalan, bu sürecin içinde ve bu müzakere masasındaysa, hiç kimse bu halkı kandıramaz ve oyalayamaz” dedi.

BDP’nin Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlediği “8 Mart Kadınlar Günü” etkinliğine katılan BDP Iğdır Milletvekili Buldan, kadınlara hitap etti. “21’inci Yüzyıl kadınların, barış ve Öcalan’ın özgürlüğüne kavuştuğu yıl olacaktır” diyen Buldan, şöyle devam etti:

“Öcalan’ın başlatmış olduğu müzakere ve diyalog sürecinde, Öcalan ile birlikte olduğumuzu ve arkasında durduğumuzu ve destek verdiğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Öcalan onurlu bir barışın temellerini İmralı’da atıyor. AK Parti, yine oy seçim hesapları mı yapıyor, yine bu halkı kandırmak mı istiyor diye kimsenin kuşkusu olmasın. Öcalan, bu sürecin içinde ve bu müzakere masasındaysa, hiç kimse bu halkı kandıramaz ve oyalayamaz diyoruz.”

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