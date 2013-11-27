Pervin Buldan: Korkut Eken'in mesleği, emekli katil!

Eşi Savaş Buldan’ı faili meçhul cinayete kurban veren BDP'li vekil Pervin Buldan, mahkeme başkanının Korkut Eken'e mesleğini sorduğu sırada, "Emekli katil!" diye seslendi.

DYP iktidarı döneminde İçişleri Bakanlığı da yapan eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığın Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit Baskın cinayeti nedeniyle yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sabah başlandı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın öldürülmesiyle ilgili davaya emekli MİT'çi Mehmet Eymür'ün de aralarında bulunduğu 7'si tutuksuz 2'si tutuklu 9 sanık ve avukatları ile Abdulmecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın ve avukatı katıldı. Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin duruşmaya katılmadı.

'Emekli katil'

Eski Özel Harekatçı Korkut Eken, kimlik tespiti sırasında Ne iş yapıyorsunuz? sorusuna "Emekli memurum" yanıtını verdi. Bunun üzerine duruşmayı izleyen BDP milletvekili Pervin Buldan'ın "Emekli katil!" dediği duyuldu. Tutuklu sanık Ayhan Çarkın, avukatının olmadığını dile getirerek, Sanık avukatlarından birisi kabul ederse avukatlığımı yapmasını talep ediyonrum dedi.

Mahkeme Başkanı, menfaat sıkıntısı doğabilir gerekçesiyle Çarkın'a Ankara Barosu'ndan zorunlu müdafii görevlendirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Sanıklardan Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu, Abdulmecit Baskın'ı hiç görmediğini belirterek, "Ölüm listesinden haberim yoktur" dedi.

'Susurluk'un kayıp silahlarını açıkla!'

Faili meçhul cinayetlerle ilgili dava kapsamında Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ayhan Çarkın, itiraflarda bulundu. Çarkın, faili meçhul cinayetleri tek tek isim vererek kimlerin işlediğini anlatarak, duruşma salonunda bulunan sanıklardan emekli MİT'çi Korkut Eken'e, "Hadi açıkla! Susurluk'un kayıp silahları nerde?" diye bağırdı. Eken de Çarkın'a, "Seni alakadar eden bir durum yok sen anlamazsın" yanıtını verdi.

Çarkın, ifadesinde dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ı da eleştirdi. Çarkın, "Ağar kokteyl ve rerepsiyonlarda boy gösteriyordu" diyerek, kendilerinin susurluk kapsamında yargılandığı davaya ifade vermek için hiç gelmemesinden dolayı sitemde bulundu.

'Ben itiraf ediyorum, diğerleri dışarıda'

Çarkın, itirafları ile soruşturmanın başlamasına neden olmuştu. Ancak daha sonra Çarkın, bu itiraflarını hatırlamadığını söylemişti. Çarkın, bu durumu şöyle izah etti:

Bugünü kadar faili meçhul cinayetlerle ilgili itirafta bulundum. Ama sadece ben tutuklandım. 2.5 yıldır tutukluyum. Benim itiraf ettiğim cinayetlerle ilgili diğerleri ise dışarıda. Ben konuşuyorum ben yatıyorum cezaevinde. Hatırlamıyorum dediğim o ifadeyi de de bu nedenle verdim.

'Ben yüzlerine tek tek bakabildim'

Duruşma öncesinde "Bu davadan tutuklu bulunan Ayhan Çarkın ve Ziya Bandırmalıoğlu’nu bekliyoruz. Bu iki isim aynı zamanda Savaş Buldan'ın da katilleri. İlk defa eşimin katilleriyle yüzleşeceğim. Korkut Eken ve Ercan Ersoy da burada. Tam bir katiller serisi." şeklinde tweet atan Pervin Buldan, duruşmada sanıkların yüzlerine baktığını, fakat sanıkların kendisine bakamadığını yazdı.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Ağar’ın yanı sıra dönemin Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi, emekli Yarbay Korkut Eken ile özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın da aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. İddianamede, şüphelilerin, “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyetleri çerçevesinde adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası isteniyor. İddianame, dönemin Altındağ Nüfus Müdürü Baskın’ın 30 Eylül 1993 tarihinde kaçırılıp, Gölbaşı-Haymana Yolu yakınlarında öldürülmesine ilişkin düzenlendi. İddianamede, Baskın cinayetinin, Mehmet Ağar’ın bilgisi, İbrahim Şahin’in talimatıyla özel timciler tarafından işlendiği iddia ediliyor.