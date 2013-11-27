Pervin Buldan: İlk defa eşimin katilleriyle yüzleşeceğim

Faili meçhul davasının ilk duruşmasına katılan BDP’li Pervin Buldan, Twitter'da ''İlk defa eşimin katilleriyle yüzleşeceğim'' diye yazdı.

1993 yılında dönemin Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmecit Baskın’ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 12 kişinin yargılanmasına bugün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Ağar, rapor göndererek duruşmaya katılmadı. Duruşmaya BDP Grup Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan da katıldı. Pervin Buldan, Twitter'da ''İlk defa eşimin katilleriyle yüzleşeceğim'' diye yazdı.

Star gazetesinde yer alan habere göre, olaydan 20 yıl sonra açılan davanın ilk duruşmasına, eşi Savaş Buldan’ı faili meçhul cinayete kurban veren BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan da katıldı. Buldan, eşinin de katilleri olduğu iddia edilen sanıklarla ilgili duruşmadan twitler paylaştı. Buldan, şu tweetleri yazdı:

Mehmet Ağar bugün, Altındağ Nüfus Müdürüyken katledilen Mecit Baskın olayından yargılanacak. Adliyedeyiz.

Duruşma henüz başlamadı. Bu davadan tutuklu bulunan Ayhan Çarkın ve Ziya Bandırmalıoğlu’nu bekliyoruz. Bu iki isim aynı zamanda Savaş Buldan'ın da katilleri. İlk defa eşimin katilleriyle yüzleşeceğim.

Korkut Eken ve Ercan Ersoy da burada. Tam bir katiller serisi.

Ayhan Çarkın ve Ziya Bandırmalıoğlu geldiler. İçimde fırtınalar kopuyor.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Ağar’ın yanı sıra dönemin Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin, eski MİT yöneticisi, emekli Yarbay Korkut Eken ile özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın da aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. İddianamede, şüphelilerin, “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyetleri çerçevesinde adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası isteniyor. İddianame, dönemin Altındağ Nüfus Müdürü Baskın’ın 30 Eylül 1993 tarihinde kaçırılıp, Gölbaşı-Haymana Yolu yakınlarında öldürülmesine ilişkin düzenlendi. İddianamede, Baskın cinayetinin, Mehmet Ağar’ın bilgisi, İbrahim Şahin’in talimatıyla özel timciler tarafından işlendiği iddia ediliyor.

Çarkın’dan Ağar’a çağrı

Eken, savcılık ifadesini tekrarladı ve suçlamaları kabul etmedi. Çarkın ise savunmasında, Ağar ile ilgili beyanlarda bulundu. Çarkın, “Kendisi ‘duvardan tuğla çekersem herkes altında kalır’ demişti. Şimdi ben taşı yerinden oynattım, yüreği varsa o taşı çeksin, eteklerindekini döksün” dedi.