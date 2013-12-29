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Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder Kandil’e gitti

BDP Erbil Temsilcisi Cemal Coşkun, bu sabah Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne gelen Önder ve Buldan'ın, KCK yetkilileri ile görüşmek üzere Kandil'e gittiğini söyledi

29 Aralık 2013 13:06

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Abdullah Öcalan, "çözüm süreci" kapsamında KCK'ya gönderdiği mektubun cevabını almak üzere Kandil'e gitti.
BDP Erbil Temsilcisi Cemal Coşkun, bu sabah Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gelen Önder ve Buldan'ın, KCK yetkilileri ile görüşmek üzere Kandil'e gittiğini söyledi.

Coşkun, heyetin, Öcalan'ın daha önce Kandil'e gönderdiği mektubun cevabını almak için bölgeye geldiklerini belirterek "Heyet, ne zaman dönecek henüz bilmiyoruz ama akşam saatlerinde dönmelerini bekliyoruz" dedi.

Çözüm süreci kapsamında Öcalan'ın yazdığı mektubun cevabını almak üzere BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve Van Milletvekili Nazmi Gür'den oluşan BDP heyeti, 20 Aralık'ta Kandil'e gitmişti.

BDP heyeti tarafından, "KCK'nın Öcalan'ın mektubuna cevaben yazacağı metin hazır olmadığından  yazılı bir cevap almadık, sözlü olarak görüşlerini ilettiler. Önümüzdeki günlerde yazılı bir cevapları da olabilir" açıklaması yapmıştı.

 

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