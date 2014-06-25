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Politika

Pervin Buldan hastaneye kaldırıldı

Silopi ilçesinde düzenlenen mitingde konuşma yaparken fenalaşan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Foto: Arşiv

25 Haziran 2014 00:14

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Silopi'de düzenlenen mitingde konuşma yaparken fenalaştı. Tansiyonunun düştüğü belirtilen Buldan Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, Silopi Devlet Hastanesinin arkasındaki alanda düzenlenen mitinge katıldı. Buldan, kürsüde konuşma yaptığı esnada, fenalık geçirerek, düştü. Çevredekilerin müdahalesinin ardından kendine gelen Buldan, tansiyonunun düştüğünü ve bu yüzden rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Buldan daha sonra kontrol amaçlı ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

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