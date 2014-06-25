Pervin Buldan hastaneye kaldırıldı

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Silopi'de düzenlenen mitingde konuşma yaparken fenalaştı. Tansiyonunun düştüğü belirtilen Buldan Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, Silopi Devlet Hastanesinin arkasındaki alanda düzenlenen mitinge katıldı. Buldan, kürsüde konuşma yaptığı esnada, fenalık geçirerek, düştü. Çevredekilerin müdahalesinin ardından kendine gelen Buldan, tansiyonunun düştüğünü ve bu yüzden rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Buldan daha sonra kontrol amaçlı ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.