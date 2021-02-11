Pervin Buldan'dan Ali Babacan'a ziyaret

HDP yönetimi, CHP ve Saadet Partisi'nin ardından DEVA Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmede Buldan’a HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buldan, Türkiye’nin genel ve temel meselelerini, krizlerinin ele alındığını söylerken, "Muhalefet arası bir güç birliğine, demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Bu ittifakın yani demokrasi ittifakının seçimlere kadar bir geçiş dönemi olarak ifade ettiğimiz bir yol temizliği yapma ihtiyacını da masaya yatırdık” dedi.

Buldan, “Bu konuların başında elbette önemli olarak ele alacağımız adil yargılama yani yargı meselesi, haksız tutuklamalar, şu anda cezaevlerinde olan binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde oldukları meselelerini konuştuk. Yine parlamenter sisteme geçiş için neler yapılması gerekiyor bunları konuştuk. KHK ile yönetilen bir ülkede zarar gören vatandaşlarımızın, toplumun bu meseleden nasıl çıkacağını dile getirdik. Bu mesele başta olmak üzere yine kayyımlar konusu, belediye eş başkanların görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması sadece HDP ile sınırlı kalmayan artık Türkiye’nin batısına da sirayet eden başta Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere ve bundan sonra da belki göreceğimiz yaşayacağımız bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini konuştuk" ifadesini kullandı.

DEVA'dan açıklama

Görüşmeyle ilgili DEVA Partisinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: