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Politika

Pervin Buldan'dan Ali Babacan'a ziyaret

Babacan: Sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerekiyor

11 Şubat 2021 12:44

HDP’nin “demokrasi ittifakı” kapsamında muhalefet partilerine yaptığı ziyaret Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile devam etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukukun üstünlüğünün temel bir ilke olduğunu vurgulayan Babacan, sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi" denildi. Buldan da, ziyaret sonrası, ""Muhalefet arası bir güç birliğine, demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik" dedi.

HDP yönetimi, CHP ve Saadet Partisi'nin ardından DEVA Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmede Buldan’a HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buldan, Türkiye’nin genel ve temel meselelerini, krizlerinin ele alındığını söylerken, "Muhalefet arası bir güç birliğine, demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Bu ittifakın yani demokrasi ittifakının seçimlere kadar bir geçiş dönemi olarak ifade ettiğimiz bir yol temizliği yapma ihtiyacını da masaya yatırdık” dedi.

Buldan, “Bu konuların başında elbette önemli olarak ele alacağımız adil yargılama yani yargı meselesi, haksız tutuklamalar, şu anda cezaevlerinde olan binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde oldukları meselelerini konuştuk. Yine parlamenter sisteme geçiş için neler yapılması gerekiyor bunları konuştuk. KHK ile yönetilen bir ülkede zarar gören vatandaşlarımızın, toplumun bu meseleden nasıl çıkacağını dile getirdik. Bu mesele başta olmak üzere yine kayyımlar konusu, belediye eş başkanların görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması sadece HDP ile sınırlı kalmayan artık Türkiye’nin batısına da sirayet eden başta Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere ve bundan sonra da belki göreceğimiz yaşayacağımız bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini konuştuk" ifadesini kullandı.

DEVA'dan açıklama

 Görüşmeyle ilgili DEVA Partisinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi sorunların ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukukun üstünlüğünün temel bir ilke olduğunu vurgulayan Babacan,tısorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğinin alnı çizdi."

HDP Eş Genel Başkanları daha önce CHP ve Saadet Partisi'ni ziyaret ederek genel başkanlarla görüşme gerçekleştirdi. Bu hafta planlanan Gelecek Partisi ziyareti ise sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

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