Pervin Buldan: Bıçak sırtında olduğumuzu biliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz her şeye rağmen, baraja rağmen, sandıkları taşımalarına rağmen, şu anda bıçak sırtında olduğumuzu biliyoruz ama kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Manisa’daki seçim mitinginde konuştu. İktidarın HDP’yi barajın altında bırakmak için her yolu denediğini belirten buldan, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısını yineledi.

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın mesajları şöyle:

“Bu renk temsiliyetini bulacak”

Farklı inançlardan farklı mezheplerden insanlar, Manisa’da yaşayan Yörükler, Efeler, Kürtler, Türkler; sizin renginiz HDP’nin rengidir. HDP’nin rengi Manisa’nın rengidir. Bu renk Parlamento’ya gidecek. Bu renk Parlamento’da temsiliyetini bulacak. Biz 24 Haziran’da yapılacak 2 seçimde de; hem parlamento seçimlerinde hem de Cumhurbaşkanı seçimlerinde Manisa’dan yüksek oranda bir oy alacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz Manisa’nın kardeşlik ve özgürlük kenti olduğunu biliyoruz. Manisa artık kendi temsiliyetini bu dönem Parlamento’ya taşıyacak, temsilci gönderecek.

“Hızlı treni, yolu bir kenara bırak”

Bugün Tayyip Bey buradaymış. Manisa halkına hızlı tren sözü vermiş. Hızlı treni elbette yapacaksın. Onu da yapacaksın, yolu da yapacaksın. Bu yollar, trenler senin kesenden çıkmıyor. Bu halkın vergileriyle yapıyorsun. Sen hızlı treni, yolu bir kenara bırak, Soma’daki 301 canın katillerini yargıla.

Soma faciası ile Roboski’de yaşanan facianın, Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan katliamların müsebbibi AKP’dir. Roboski’de yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine, Soma’da, Suruç’ta, Ankara’da yaşamlarını yitiren çocuklarımızın ailelerine söz verdik. “24 Haziran’da AKP’ye tamam” sözü verdik. Onları göndermenin sözünü verdik.

“24 Haziran’da kaderimizi belirleyeceğiz”

Onlar bu ülkede kardeşlik ve barış isteyen herkesi cezalandırdılar. Türkiye’yi OHAL ile yönetiyorlar. KHK ile yüzlerce akademisyeni işlerinden ettiler. Milletvekillerimizi, belediye eşbaşkanlarımızı rehin aldılar. Ancak biz demokraside ısrar edeceğiz. Bu ülkenin barışa, kardeşliğe demokrasiye ihtiyacı var. Halklar arasında kutuplaşma yaratmak, barış isteyenleri cezalandırmak, demokrasi isteyenlere faşizm uygulamak bu ülkenin hak ettiği bir yönetim şekli değildir.

24 Haziran kaderimizi belirleyeceğimiz bir seçimdir. Bu seçim Türkiye halklarının kaderini değiştirecek. Onun için bizden korkuyorlar. Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar, HDP’den korkuyorlar. Selahattin Demirtaş’tan korktukları için onu rehin olarak tutuyorlar. Cesaretiniz varsa çıksın karşınıza. Ama bu cesaret yok. Selahattin Demirtaş’tan da, onun yoldaşlarından da o kadar korkuyorlar ki, onun için demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışıyorlar.

“Erdoğan’ın olmadığı bir ülke armağan edeceğiz”

Biz her şeye rağmen, baraja rağmen, sandıkları taşımalarına rağmen, şu anda bıçak sırtında olduğumuzu biliyoruz ama kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

HDP barajın altında kalırsa bizim milletvekillerimiz AKP’ye geçecek. Baraj altında kalmış bir HDP’nin milletvekili sayısını AKP kazanacak. Çoğunluğu elde edecek. Şimdi de sandıkları taşıdılar. 19 ilde başka bölgelere gönderdiler ki HDP’liler gidip oy kullanmasın ve HDP barajın altında kalsın diye. Ama bir kez daha söz veriyoruz, sandıkları uzaya da götürseniz, saraya da götürseniz halkımız oyunu kullanacak. Her türlü usulsüzlüğe rağmen, her türlü müdahaleye rağmen, halklarımız sandıkta en iyi cevabı verecek. Bu ülkeyi değiştireceğiz. AKP’nin olmadığı, Erdoğan’ın olmadığı Selahattin Demirtaş’ın bu ülkeyi yönettiği bir ülkeyi armağan edeceğiz.

“AKP’den mağdur olan herkes kazanacak”

Biz barışta ısrar ettikçe, onlar savaş politikalarını derinleştirdiler. Biz kardeşlik dedikçe onlar kutuplaşmayı reva gördüler. Oysa 24 Haziran’dan sonra güçlü bir HDP ve Selahattin Demirtaş ile birlikte bu ülkenin barışı, özgürlüğü, demokrasisi, kadınların ve gençlerin özgürlük rüyası yaşam bulacak.

Biz yeni yaşamın müjdecisiyiz. Biz bu ülkeye barışı getirmek için yola çıktık. Sözümüzün arkasındayız. Yeter ki gece gündüz çalışalım, ev ev, sokak sokak dolaşalım. Herkesi ikna edelim. Faşizme değil demokrasiye ikna edelim. Onlar demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri askıya aldılar. Ama biz 24 Haziran’da tüm bunları yeniden hayata geçirmek için başta Manisa olmak üzere tüm Türkiye halklarına söz verdik. Hepimizin yolu açık olsun. Hepimiz kazanacağız. Bu ülkede AKP’den çeken mağdur olan herkes kazanacak.