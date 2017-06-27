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Pervin Buldan: Adalet Yürüyüşü'nün gideceği nokta Edirne Cezaevi'dir

"Sadece bir milletvekili tutuklandı diye yollara düşülüp adalet arayışı ebette ki yanlıştır"

27 Haziran 2017 22:16

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaretlerine izin verilmeyen TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne değindi. Buldan, "Sadece bir milletvekili tutuklandı diye yollara düşülüp adalet arayışı ebette ki yanlıştır. Bu adalet yürüyüşünün gideceği yer, bu adalet yürüyüşünün gideceği nokta, Edirne Cezaevi'dir" dedi.

"Hukuk ayaklar altında"

TBMM Başkanvekili ve HDP stanbul Milletvekili Pervin Buldan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve yaklaşık 50 kişilik grupla Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyarete geldi. Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmadığı için sadece cezaevi müdürüyle görüşmesine izin verilen Buldan, cezaevi önünde basın açıklamasıyla Demirtaş ve Zeydan'ın bayramlarını kutladı. Buldan, "Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığı, adaletin bittiği özgürlüklerin kısıtlandığı bir dönemi yaşıyoruz. 4 Kasım tarihinden beri cezaevinde olan siyasetçilerimizin bir an önce serbest bırakılmalarını buradan bir kez daha talep ediyoruz" diye konuştu.

"Bir milletvekili için adalet aranmaz"

Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşünü' sadece CHP'li vekil Enis Berberoğlu için değil tutuklu 10 milletvekili için yapması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Adalet yürüyüşü Ankara'dan başlamış olabilir ancak adaletin aranması gereken yer, Gever'dir, Sur'dur, Nusaybin'dir, Cizre'dir Silopi'dir. Bugün adaletin aranması gereken yer sadece Maltepe Cezaevi değildir. Adaletin aranması gereken yer, Edirne Cezaevi, Kandıra Cezaevi, Silivri Cezaevi, Sincan Cezaevi'dir. Sadece bir milletvekilli için adalet aranmaz. Sadece bir milletvekili tutuklandı diye yollara düşülüp adalet arayışı ebette ki yanlıştır. Bu adalet yürüyüşünün gideceği yer, bu adalet yürüyüşünün gideceği nokta, Edirne Cezaevi'dir."

Cezaevinde önceden oda hazırlanması

Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun gözaltına alındığı sırada tutuklanmadan önce  cezaevinde kalacağı yerin hazırlandığını iddiasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaşanan polemiğe değinen Buldan, kendi partisinin eş başkanları ve vekillerinin de tutuklanmadan cezaevinde kalacakları yerin hazır olduğunu ifade etti.

Grup, jandarmanın ve polis ekiplerinin geniş güvenliği aldığı açıklamanın ardından grup, "Siyasi irade yargılanamaz" yazılı pankartı açarak, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak alkışlı protestoda bulunup cezaevi önünden ayrıldı.

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