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Ahmet Türk: 'Adalet Yürüyüşü'ne Kandıra'dan katılacağız

"Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir"

27 Haziran 2017 21:30

Yerine kayyım atanarak görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde katılacaklarını söyledi.

Türk, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bir süre yürüyeceğini belirterek, "Sağlığım uzun yürüyüşe el vermiyor ama arkadaşlarla görüşüp yürüyüşe Kandıra'dan itibaren destek vermeye planlıyoruz" dedi.

Türk, "Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim" dedi.

Ahmet Türk, adaletin herkes için gerekli olduğunu, ömrünün bunu savunmak ile geçtiğini, bu ülkede Kürtler, Aleviler, toplumun çeşitli kesimlerinin mağdur edildiğini de ifade ederek, "Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir" diye konuştu.

 

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