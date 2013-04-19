Pervez Müşerref'e ev hapsi cezası verildi

Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e mahkeme tarafından 2 günlük ev hapsi cezası verildi. Avukatı, eski Pakistan liderinin Ravalpindi'deki çiftlik evinde ev hapsinde olduğunu belirtti.

İki gün sonra tekrar hakim karşısına çıkacak olan Eski Devlet Başkanı'nın dün asker korumaları tarafından mahkemeden hızlı bir şekilde çıkartılması ülkede Müşerref'in ordu tarafından kaçırıldığı yorumlarına neden olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir dönem Pakistan Genelkurmay Başkanlığı da yapan ve arkasında ordu desteği bulunan Müşerref, 2007'de olağanüstü hâl ilan ettiği dönemde anayasayı askıya alması nedeniyle "vatana ihanet” ile suçlanıyor.

Müşerref ayrıca iki ayrı davada, 2006 yılında aşiret lideri Akbar Bugti'nin öldürülmesi ve 2007 yılında Benazir Butto suikastında ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanıyor.

Müşerref, gelecek ay yapılacak seçimlere katılmak için ülkesine dönmüştü.