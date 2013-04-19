T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pervez Müşerref'e ev hapsi cezası verildi

Eski Pakistan lideri Müşerref Ravalpindi'deki çiftlik evinde ev hapsinde

19 Nisan 2013 17:20

Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e mahkeme tarafından 2 günlük ev hapsi cezası verildi. Avukatı, eski Pakistan liderinin Ravalpindi'deki çiftlik evinde ev hapsinde olduğunu belirtti.

İki gün sonra tekrar hakim karşısına çıkacak olan Eski Devlet Başkanı'nın dün asker korumaları tarafından mahkemeden hızlı bir şekilde çıkartılması ülkede Müşerref'in ordu tarafından kaçırıldığı yorumlarına neden olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir dönem Pakistan Genelkurmay Başkanlığı da yapan ve arkasında ordu desteği bulunan Müşerref, 2007'de olağanüstü hâl ilan ettiği dönemde anayasayı askıya alması nedeniyle "vatana ihanet” ile suçlanıyor.

Müşerref ayrıca iki ayrı davada, 2006 yılında aşiret lideri Akbar Bugti'nin öldürülmesi ve 2007 yılında Benazir Butto suikastında ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanıyor.

Müşerref, gelecek ay yapılacak seçimlere katılmak için ülkesine dönmüştü.

ETİKETLER

pervez müşerrefevhapispakistan

İlgili Haberler

Pervez Müşerref'e ev hapsi cezası verildi

Eski Pakistan lideri Müşerref Ravalpindi'deki çiftlik evinde ev hapsinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24