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Dünya
BBC Türkçe

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu

Müşerref, vatana ihanetten suçlu bulunmuştu

13 Ocak 2020 16:46

Pakistan'da Lahore Yüksek Mahkemesi, vatana ihanetten suçlu bulunan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezası kararını bozdu.

Lahore Yüksek Mahkemesi bu karara gerekçe olarak, hükmü veren özel mahkemenin anayasaya aykırı bir şekilde oluşturulmasını gösterdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Savcı Iştiak Khan, mahkemenin kararının "Pervez Müşerref'in özgür bir adam" olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Pervez Müşerref 1999'da Pakistan Genelkurmay Başkanıyken darbeyle yönetime el koymuş ve yaklaşık 10 yıl ülkeyi yönetmişti.

Müşerref hakkındaki suçlamaların çoğu 2007'de ilan ettiği olağanüstü hal ile (OHAL) ilgiliydi.

OHAL kararı sonrası Pakistan'da protesto gösterileri düzenlenmşti.

Pervez MüşerrefPervez Müşerref

Azil tehditleri sonrası 2008'de istifa eden ve 2016'da Pakistan'da ayrılmasına izin verilen Pervez Müşerref halen Birleşik Arap Emirlikeri'nin Dubai kentinde tedavi görüyor.

Pervez Müşerref, Aralık ayında kendisini yargılayan özel mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Müşerref bu mahkemenin Pakistan yasalarına aykırı bir şekilde oluşturulduğunu savunmuştu.

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