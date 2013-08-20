Pervez Müşerref cinayetten yargılanacak

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in muhalif lider Benazir Butto'ya 2007'de düzenlenen suikast, bir silahlı saldırı ve bir intihar saldırısı nedeniyle üç cinayet suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Savcı Chaudry Azhar, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cinayetle, cinayet komplosuyla ve cinayete yardımla suçlanıyor" dedi.

Müşerref hakkındaki suçlamaları reddediyor. Davaya 27 Ağustos'a kadar ara verildi.

Pakistan gibi yıllarca cuntanın yönettiği bir ülkede eski bir askeri lider hakkında böyle bir dava açılmış olması örneği görülmemiş bir durum olarak nitelendiriliyor.