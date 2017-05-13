Pervarili çocukların eğitimi için Kuzey Kutbu'nda koşup bağış topladı

İşadamı Ahmet H. Uysal, Siirt Pervarili çocukların eğitimi için Kuzey Kutbu Maratonu’na (FWD North Pole Marathon) katıldı. Eksi 55 derecede 42 kilometre koştu. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü olan Uysal, bu koşuyla 181 bin TL bağış topladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Uysal (44), Robert Kolej mezunu bir işadamı. Doğa sporları yapıyor. Nepal ve Himalayalar’da 6 bin metrelik zirvelere tırmandı, Avrupa’nın en zor bisiklet rotası olan Transalp’lerde yüzlerce kilometre pedal çevirdi. Bu kez de Pervarili çocuklar için 8 Nisan’da Kuzey Kutbu Maratonu’na katıldı.

Çıldır Gölü'nde antreman

Maraton öncesi aralıksız 6 ay antrenman yaptı. Kars ve Ardahan’da, buz tutmuş Çıldır Gölü’nde koşarak kutup şartlarına uyum sağlamaya çalıştı.

Uysal, TEGV’nin Pervari’deki eğitim faaliyetlerinin bir yıllık masrafını karşılamak için koşacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Amacı vakfın Pervari’deki biriminin 800 çocuğu kapsayan bir yıllık eğitim faaliyetinin masrafını karşılamaktı. ‘Kuzey Kutbu’nda koşan ilk Türk’ unvanını da aldığı bu koşuyla bir değil iki yıllık masrafı karşılamaya yeten 181 bin lira bağış topladı.

Sen benim kahramanımsın

Botan Vadisi’nden tırmanan virajlı yollarda iki saatlik yolculuktan sonra Pervari’ye varıyoruz. Ahmet H. Uysal gibi Japon eşi Maika Endo da heyecanlı. İlçe meydanında onlarca çocuk, ellerinde dövizlerle bekliyor. Araçtan indiklerinde çocuklar, “Ahmet Abi, sen benim kahramanımsın” diyerek koşuyor. Kısa bir süre sonra Uysal, çocuk yığınının altında görünmez oluyor. Sorular yükseliyor, “Ahmet Abi, bizim için mi koştun, kutuplar sahiden çok mu soğuk?” Maika Endo’yu avuçlarını birleştirdikten sonra eğilip “Hello yenge” diyerek selamlıyorlar. Türkçe karşılık aldıklarında sevinç çığlıkları atıyorlar.

Her nefesimde sizi düşündüm

TEGV binasının ikinci katındaki salonda, projektörle duvara yansıtılan video ve fotoğraflarla Ahmet H. Uysal, zorlu koşusunu ve amacını anlatıyor. Yanında getirdiği kutup şartlarına uygun koşu kıyafetlerini, bir çocuğa giydiriyor. Çocuklar en çok buzda kaymayan çivili ayakkabıyla, camı rengarenk parlayan maskesine ilgi gösteriyor. Uysal, “-55 derecede 7 saat 47 dakika koştum. 22’nci oldum. Dayanamayıp yarışı bırakanlar oldu. Her nefesimde sizleri düşünmeseydim ben de bitiremezdim. Pervari’deki TEGV’e bağış yapılacak, Pervarili çocukların eğitimi için kaynaklar artacak, dedim. Bana güç verdiniz” diyor. Yanında getirdiği armağanları çocuklara veriyor: Maratonun bitiş çizgisinde açtığı Türk bayrağı, parkur kenarına çakılan flamalar, tüplere doldurduğu kutup buzunun suyu...

10 bin çocuk

1995’te kurulan Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 31 şehirde 24’ü gezici olmak üzere 72 noktada faaliyet gösteriyor. İlköğretim çağındaki çocukların Matematik, Fen, Okuma ve Sanat dallarında potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veriyor. Bugüne kadar 2.5 milyon çocuğu eğitim programlarına katan TEGV, Pervari’de de 1998’den bugüne 10 bin çocuğa ulaştı.

Çok şanslıyım

ANNEMLE babam eğitime çok önem verirdi. Metodik çalışma, hedef belirleme gibi kavramlar evimizde sürekli konuşulur, yazılıp çizilirdi. Bölge 1’incisi ve Türkiye 23’üncüsü olarak Robert Kolej’e girdim. Çok şanslı bir insanım. Hayat bana iyi davrandı. Çok sevdiğim ülkeme vereceklerimin eğitim üzerinden olmasını istedim.

14 yıllık maraton

KUZEY Kutbu Maratonu, 2003’te ilk kez dünyaca ünlü atlet Richard Donovan’ın tek başına koşmasıyla başladı. Bu yıl 8 Nisan’da yapılan koşuya, 24 ülkeden 13’ü kadın 54 kişi katıldı. Norveç’in Svalbard Adası’na giden koşucular, iki uçakla Kuzey Kutbu’ndaki maraton alanına indirildi. Maraton, Norveç saatiyle güneşin hiç batmadığı kutup dairesinde 23.30’da başladı. Hava sıcaklığının -55 derece olduğu 42 kilometrelik maraton, 3.3 kilometrelik etaplarla 13 turda tamamlanıyor.