Pervari'deki tecavüz zanlılarına müebbet istemi

T24 - Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl 3 yaşındaki A. S.'a tecavüz edip öldürdükleri, 2 yaşındaki bir çocuğa da tecavüze kalkışıp dere kenarında ölüme terk ettikleri iddia edilen Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun 7 erkek öğrencisi ile yardım etmekle suçlanan bir kız çocuğu hakkında soruşturma tamamlandı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 8 çocuk zanlı hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile istemi ve 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suça sürüklenen çocuklar olarak nitelenen zanlıların Adli Tıp Kurumu'na göre işledikleri suçun, hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneklerine sahip oldukları belirtildi.



İddianamede, YİBO'da okuyan ve yaşları 13 ile 14 arasında değişen, Y.S., M.K., H.T., F.K., H.T., S.G. ve M.S.E. ile çocukları kendilerine getirmesi için çıplak fotoğrafını çekip tehdit ettikleri başka okul öğrencisi 15 yaşındaki D. S. adlı kızın korkuyla 3 yaşındaki kuzeni A. S.'yi teslim ettiği belirtildi.



Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen 3 yaşındaki A.S. için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, kesin ölüm nedeninin suda boğulma olarak bildirildiği bilgisine yer verildi. İddianamede, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yargılanmaları talep edilen, 7 erkek çocuk ve D.S. için TCK'nın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' ve Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.





