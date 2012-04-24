Peru'daki 877 yunusun ölüm nedeni virüs mü?

Bilim insanları, bu yıl Peru kıyılarına vuran 800’den fazla yunusun ölüm nedenini araştırıyor. Yunusların okyanuslardaki bir virüs salgınından öldüğü düşünülüyor.

Peru Çevre Bakanı Yardımcısı Gabriel Quijandria, yunusların Morbillivirus veya Brusella virüsünün neden olduğu bir salgına kurban gittiğini tahmin ettiklerini, laboratuvar testlerinin bir hafta içinde geleceğini belirtti. Quijandria, şu an için ölümlerine nedeninin virüs salgını olarak belirdiğini ifade etti.

Andina haber ajansı, yunusların yüzde 80’inin vücutları çürümüş bir halde bulunduğunu, bu yüzden ölüm nedenlerinin araştırılmasının zorlaştığını belirtti. Peru Deniz Enstitüsü’nün (IMARPE) geçtiğimiz hafta içinde yayımladığı rapora göre, yunusların ölüm nedeni gıda yetersizliği, balıkçılık, ilaç veya biyotoksin zehirlenmesi veya sudaki ağır metal kirliliği değil.

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ÖLÜMLERİN NEDENİ BELİRSİZ

Balina ve Yunus Koruma Derneği’nde biyolog olan Sue Rocca, CNN’e, “Bu kadar fazla ölümle karşılaştığımız zaman normal olmayan şeylerden şüpheleniyorum” dedi. Rocca, yunusların akustik

travma (çok şiddetli gürültünün kısa süreli işitme kaybına neden olması) nedeniyle de ölmüş olabileceğini ama daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini belirtti.

Quijandria ise şu ana kadar sismik bir aktivite yüzünden yunusların öldüğüne dair bir bulguya ulaşmadıklarını söyledi.

Peru’daki yunus ölümleri, son iki ay içinde dünya genelinde görülen en büyük deniz canlısı kaybına işaret ediyor. Şubat ayında, ABD’nin doğusundaki Cape Cod bölgesinde 179 yunus kıyıya vurdu, 108’i öldü. Deniz biyologları hala ölümlerine nedenini anlamaya çalışıyor.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde ise Mart ayında 30 yunus kıyıya vurdu ancak hepsi denize dönmeyi başardı.