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Dünya

Peru'daki 7.3 'lük depremde bir kişi öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Peru’da Acari kentinin güneybatısında deniz tabanında meydana gelen 7

14 Ocak 2018 20:05

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Peru’da Acari kentinin güneybatısında deniz tabanında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybederken 20’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden yapılan açıklamada ev ve yollarda çöküntüler meydana geldiği, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı söylendi.
Arequipa valisi Yamila Osorio Twitter’dan yaptığı açıklamada Yauca köyünde 55 yaşında bir adamın kaya altında kalarak hayatını kaybettiğini, Chala köyünde ise 20 kişinin yaralandığını aktardı.
Ülkede bazı belediyelerde elektrik kesintisi yaşanırken, birçok yol ve kerpiçten yapılmış evin çöktüğü belirtiliyor. Lomas kentinin sakinleri ise şiddetli bir artçı sarsıntının ardından güvenlik sebebiyle tahliye edildi.
Yerel saatle 09:19’da gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki depremin Peru’nun bazı kıyı kesimlerinde 0.3 ila 1 metre yüksekliğinde, Şili’nin bazı kıyı bölgelerinde ise 0.3 metre yüksekliğe kadar tsunami olabileceği uyarısı yapılmıştı.
 Peru Pasifik Okyanusu’nun deprem ve volkanik patlamaların sıkla gerçekleştiği “Ateş Çemberi” anlamına gelen Ring of Fire bölgesi üzerinde yer alıyor. 2007 yılında Ica bölgesinde gerçekleşen bir depremde Peru’da yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

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