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Yaşam

Peru'da yarasa ısırığı can aldı!

Ülkede, 2010 yılında da 20 çocuk kuduz salgını nedeniyle yaşamını yitirmişti

24 Mayıs 2012 23:38

Peru'da yarasaların ısırdığı yedi çocuk, kuduza yakalanarak hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Peru'nun başkenti Lima'nın bin 160 kilometre güney doğusunda bulunan kırsal kesimde yaşayan 7 çocuk, yarasaların ısırmasıyla, kuduza yakalanarak hayatını kaybetti. Ölen yedi çocuğun en küçüğünün 11 aylık, en büyüğünün ise 12 yaşında olduğu belirtildi.
 
Ülkede, 2010 yılında da 20 çocuk kuduz salgını nedeniyle yaşamını yitirmişti. Geçen yıl da bazı ölümler olmuştu. Hükümet, 2011'in sonundan bu yana bir aşı programını sürdürdüğünü açıkladı. Yeni ölümleri önlemek için, yağmur ormanları içinde yaşayan ve kendilerine sadece nehirle ulaşılan Camana yerlilerine sağlık görevlileri yollandı.
 
 

180 bin aşı alındı

 
 
Peru Sağlık Bakanı Percy Minaya, hükümetin yerlilere yönelik sağlık kampanyası kapsamında 180 bin yeni aşı satın alındığını açıkladı.
 
Beyinde iltihaba neden olan kuduz, çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor. Kuduz virüsü hayvanlardan bulaşıyor. Peru'da bazı yarasalar da bu virüsü taşıyor. Genelde doğadan beslenen kan emici yarasalar yağmur ormanlarının tahrip edildiği yerlerde beslenmek için insanlara da saldırabiliyor.
 

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