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Dünya
Deutsche Welle

Peru'da on binlerce kadının kısırlaştırıldığı ortaya çıktı!

Peru'da on binlerce kadının Alberto Fujimori'nin devlet başkanlığı döneminde kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

27 Mayıs 2016 11:45


Bağımsız bir kurulun araştırma raporuna göre, Peru'da 1996 – 2001 yılları arasında 272 bin 28 kadın ve 22 bin 4 erkek kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma operasyonlarının ne kadarının zor ve baskı kullanılarak yapıldığı saptanamadı. Dönemin yönetimi kısırlaştırma operasyonunu "Sağlık ve aile planlaması" başlıklı bir kampanya altında yürüttü.

Merkezi başkent Lima'da bulunan kadın hakları örgütü Demus'un sözcüsü Jessenia Casani, mağdurların ülkenin ücra ve yoksul bölgelerinden kadınlar olduğunu söyledi. Casani, birçoğunun yerli İndio kökenli olduğunu, İspanyolca konuşamadığını belirtti.

18 kadın öldü

Demus'un görgü tanıklarına dayandırdığı verilere göre, kadınların birçoğuna kısırlaştırılmaları için ya baskı yapıldı ya da herhangi bir bahaneyle sağlık merkezlerine gitmeleri sağlandı. 2002 yılına ait bir araştırma raporuna göre en az 18 kadın operasyonun sonuçlarından ötürü hayatını kaybetti.

Devlet başkanlığı seçimine de yansıdı

Konu, devlet başkanlığı seçimine de yansıdı. Seçimlerin ikinci turu 5 Haziran'da yapılacak. Fuerza Popular partisi adayı ve eski devlet başkanı Alberto Fujimori’nin kızı Keiko Fujimori seçimde yarışacak iki isimden biri. Diğeri ise Dünya Bankası eski ekonomisti Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko Fujimori: Münferit vakalar

İnsan hakları gözlemcileri 41 yaşındaki Keiko Fujimori'nin eski First Lady olarak babasının döneminde yaşananlardan haberi olması gerektiğini savunuyor. Keiko Fujimori geçen yıl Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada kısırlaştırma iddialarının "bazı doktorların sorumlu olduğu münferit vakalar" olarak tanımladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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