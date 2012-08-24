Peru'da 16 bin kurutulmuş denizatı ele geçirildi

Peru'da Asya ülkelerine yasa dışı olarak gönderilmek üzere olan 16 binden fazla kurutulmuş denizatı ele geçirildi.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan ve uluslararası yasalarla korunan denizatlarının tozu, Çin ve Japonya'yla diğer ülkelerde ilaç ve cinsel gücü artırıcı olarak kullanılıyor.

Denizatlarının havaalanında yakınlarında, polisin başlattığı operasyon sırasında yola atıldığını belirten Polis müdürü Victor Fernandez denizatlarının piyasa değerinin 250 bin dolar civarında olduğunu söyledi.

Perulu yetkililer BBC muhabiri Mattia Cabitza'ya, kaçakçıların denizatlarını başkent Lima'da bir yolda bırakıp kaçtıklarını açıkladı.

Lima'da bulunan bu denizatlarının Çin'de afrodizyak olarak ve astım tedavisinde kullanıldığını belirtiliyor.

Peru'da denizatı avı yasak. Ancak ülke dışında bunlara büyük paralar ödenmesi yasağın uygulanmasını güçleştiriyor.

Polis Müdürü Fernandez, yarım tonu Peru'da olmak üzere geçen yıl dünya genelinde 20 ton kurutulmuş denizatı ele geçirildiğini söylüyor. (BBC Türkçe)