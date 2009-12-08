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Dünya

Peru siyahlardan özür diledi.

Peru, siyah nüfusa uygulanan ayrımcılıktan ötürü "törenle" özür diledi.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Peru, siyah nüfusa uygulanan ayrımcılıktan ötürü "törenle" özür diledi.
    
Devlet Başkanı Alan Garcia, başkent Lima'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sömürge döneminden beri siyahlara reva görülen muamelelerden ötürü Peru devleti adına resmen özür diledi. Garcia, "Sömürülen, ticari mal gibi muamele edilen ve hayvanlar gibi aşağılanan siyahlar bizi affetsin" dedi.

Siyah topluluğun temsilcilerine hitaben konuşurken, "Siyah deri yüceltilmeli" diyen Garcia, devletin bir zamanlar ırkçı saldırılar düzenlenmiş olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Hükümet, ırkçı tutumların hala siyahilerin sosyal, ekonomik, mesleki ve eğitim alanında ilerlemesine engel olduğuna olduğuna işaret etti.

Kadınlar ve Sosyal Gelişim'den sorumlu Devlet Bakanı Nidia Vilchez de hükümetin bu özür ile siyah toplumun tam olarak entegrasyonunu sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Peru hükümeti, 28 Kasım'da resmi gazetede kararname yayınlayarak siyah topluluktan resmen özür dilemişti. 27 milyon nüfuslu Peru'da 3 milyona yakın siyah yaşıyor. Siyah nüfusun ataları İspanyollar tarafından 16. yüzyılda köle olarak getirilmişti. Peru'da kölelik 1854 yılında kaldırıldı.

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