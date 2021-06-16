Peru seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre önde giden sosyalist aday Pedro Castillo, zafer ilan etti

Peru'da resmi sonuçların henüz açıklanmadığı devlet başkanlığı seçiminde sosyalist aday Pedro Castillo, sağcı rakibi Keiko Fujimori'nin önüne geçmesiyle seçimi kazandığını ilan etti. Fujimori ise uluslararası gözlemciler tarafından reddedilen "seçimde usülsüzlük" iddialarını sürdürerek, "mücadeleye devam edeceğini" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Peru devlet başkanlığı seçiminde sosyalist aday Pedro Castillo, rakibi Keiko Fujimori'nin 44 bin 58 oy önünde geçtiğinde zafer ilan etti. 6 Haziran'da yapılan seçimin resmi sonuçları henüz açıklanmazken, Castillo Twitter'dan açıklama yaptı.

Castillo, kendisinin "Başkan" ve kampanya sloganı "Artık zengin ülkede yoksul yok" ifadelerinin yer aldığı bir pankartı taşıdığı fotoğrafını paylaşarak "Yeni bir zaman başladı" yazdı. Castillo, Twitter profilini de "Peru'nun seçilmiş devlet başkanı (2021-2026)" olarak değiştirdi.

Sağcı aday Keiko Fujimori, seçimde usülsüzlük iddialarında bulunarak "Temiz bir sayım ve düzensizliklerin kontrol edilmesini istiyoruz. Pes etmiyoruz" dedi. Fujimori'nin usülsüzlük iddiaları Castillo'nun Özgür Parti'si tarafından reddedilirken uluslararası gözlemciler de seçimin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Castillo yüzde 50.125 oy alırken, Peru'nun hapisteki eski başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori yüzde 49.875 oy aldı.