Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ve eşi hakkında 'yüksek lisans tezinde intihal yaptıkları' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ve eşi Lilia Paredes'in yüksek lisans tezinde intihal yapıldığını öne süren Panamericana televizyonunun Panorama programı, 121 sayfalık tez metni için 'şeffaflık talebi'nde bulundu. Başkan Pedro Castillo ve eşinin yazdığı belgenin intihal tespit servisi Turnitin'e gönderilmesi sonucunda, tezin %54’lük bölümünün intihal olduğu tespit edildi.
Tezi onaylayan üç uzmandan ikisinin ulusal kimlik sicilinde bulunmadığı da öne sürüldü.
Hakkında soruşturma başlatılan Başkan Castillo, suçlamaları reddetti
Perulu savcılar, çiftin birlikte hazırladığı yüksek lisans tezinin yarısından fazlasını kopyalamış olabileceğini gösteren raporların ardından, Başkan Pedro Castillo ve eşi Lilia Paredes hakkında 'yüksek lisans tezinde intihal yaptıkları' iddiasıyla soruşturma başlattı.
Suçlamaları reddeden Devlet Başkanı Pedro Castillo; olayı, kendisini hükümetine karşı istikrarsızlaştırmaya yönelik 'kötü niyetli' bir plan olarak nitelendirdi. Tez çalışmasının, kaliteli eğitim standartları tarafından doğrulandığını söyleyen Başkan Castillo, akademik çalışmaları için bir danışmanının olduğunu ve kendisine dereceyi veren jüri tarafından desteklendiğini ifade etti.
Soruşturmanın Tacabamba'daki bir savcı tarafından yürütüldüğü ve César Vallejo Üniversitesi'nin de soruşturma için bir komisyon atadığı açıklandı.
İlkokul öğretmeni olan Pedro Castillo ve eşi Lilia Paredes, tezi on yıldan fazla bir süre önce César Vallejo Üniversitesi’nden eğitim psikolojisi alanında yaptıkları yüksek lisans eğitimi için teslim etmişti.
Ağırlaştırılmış intihal suçunun, sekiz yıla kadar kadar hapis ile cezalandırıldığı Peru'da, Castillo'nun iki bakanı da daha önce intihal suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı.