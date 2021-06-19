Peru'da maden işçilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.



İngiltere merkezli gümüş ve altın madenciliği şirketi Hochschild Madencilik tarafından yapılan açıklamada, şirketin Peru’da yer alan Pallancata madenindeki değerli metal işçilerini, Peru’nun Arequipa kentine taşıyan otobüsün 250 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı belirtildi.

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.