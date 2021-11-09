Peru'da bir çiftin, Sibirya kurdu sanarak aldığı yavru, tilki çıktı

Peru'da bir ailenin, cins bir köpek sanarak aldıkları hayvan bölgeye özgü vahşi bir tilki türü çıktı.

Sotelo çifti, yavru köpeği ülkenin başkenti Lima'daki küçük bir dükkandan yavru Sibirya kurdu sanarak satın aldı.

Çift, henüz tüyleri çıkmadığına inandırıldıkları yavruya 13 dolar ödediler.

Ancak bir süre sonra Koş Koş adını verdikleri 'köpek', bölgede şikayetlere neden olmaya başladı.

Koş Koş isimli hayvanın kimliği, bölgedeki tavukları ve ördekleri avlamaya çalışması ile ortaya çıktı.

Yabani hayat yetkilileri saldırı şikayetleri üzerine, genç hayvanı yakaladı.

Reuters haber ajansına konuşan Maribel Sotelo, Koş Koş'un bir ay kadar önce komşusunun 3 ginepigini yediğini söyledi.

Peru'da ilk kez olmuyor

Sotelo, 3 gün önce de Koş Koş'un yine bir ava çıktığı ve bu kez bir başka komşusunun ginepigini yediğini anlattı.

Çiftin, Sibirya kurdu sanarak aldığı hayvanın And dağlarında tilkisi olduğu belirlendi.

Ancak bu tür, her ne kadar tilki olarak anılıyor olsa da çakal ve kurtlara daha fazla ırksal yakınlığı bulunuyor.

Peru'daki Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Kurumu yetkilileri, hayvan kaçakçılarının Amazon'da yaşayan böyle türü yasa dışı satış için başkente getirdiğini belirtiyor.