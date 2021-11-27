Peru'da 800 yıllık bir mumya bulundu

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Arkeologlar Peru'da yaklaşık 800 yıllık olduğuna inanılan bir mumya buldu.

Mumyalanmış insan kalıntılarının Peru'nun merkez kıyısı ile dağlık bölgeleri arasında yaşamış toplumdan birine ait olduğunu belirtti. San Marcos Devlet Üniversitesi'nden arkeolog Van Dalen Luna, cinsiyeti belirlenemeyen mumyanın Lima bölgesinde bulunduğunu ifade etti.

Luna, "Mumyanın bütün vücudu iplerle baplanmıştı ve elleri yüzünü kapar haldeydi. Bu yerel bir cenaze töreni geleceğine uyuyor" dedi.

Arkeolog, incelemelerin ardından mumya hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklarını ifade etti.

Mumya, Lima şehrinin dışındaki bir yeraltı yapısında bulundu. Yeraltı mezarında mumyaya sunulan sebze ve seramikler de görüldüğü bildirildi.