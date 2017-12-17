Peru Cumhurbaşkanı rüşvet suçlamasıyla mahkemede ifade verecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski görevini kötüye kullanma sebebiyle mahkemeye çıkacak.

Peru Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Kuczynski\'nin görevini kötüye kullanma, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla mahkemede ifade vermesine karar verdi. Cuma günü yapılan oylamada, 100 oydan 93\'ü Kuczynksi\'nin ifade vermesi gerektiği yönünde kullanıldı. Kuczynski Perşembe günü mahkeme karşısından ifade verecek.

Brezilya\'daki bir inşaat firmasından dört milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Kuczynksi, parlamento kararından bir gün önce bu tarz \"yanlış\" suçlamalara karşı boyun eğmeyeceğini söylemişti. Perşembe günü yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamasında Kuczynski, \"Ben burada yüzümü gösteriyorum. Kaçmıyorum veya saklanmıyorum. Buradayım çünkü sizlerin bir açıklamaya ihtiyacı var ve ben bu açıklamayı yapmakla yükümlüyüm\" dedi.

Brezilya\'da yer alan Odebrecht inşaat firması, 2011 ve 2016 yılları arasında Güney Amerika ve hatta ABD genelindeki yüksek makamlara rüşvet vermekle suçlanmıştı. Firmanın bölgeler genelinde köprü, yol vb inşaat çalışmaları izinleri için devlet yetkililerine rüşvet verdiği söylenirken, Kuczynski\'nin suçlanmasından iki gün önce Çarşamba günü Ekvador Başbakanı Jorge Glas\'ın aynı firmadan rüşvet aldığı kanıtlanmış ve devlet yetkilisi altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.