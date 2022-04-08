Peru Başbakanı Hitler'i övdü; İsrail Büyükelçiliği sert tepki gösterdi

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Peru Başbakanı Anibal Torres'in Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'i 'Almanya'yı dünyanın ilk ekonomik gücü haline getirdiği' iddiasıyla övmesinin ardından başkent Lima'daki İsrail büyükelçiliği tepki gösterdi.

Peru'da Pedro Castillo hükümeti artan yakıt ve gübre fiyatları nedeniyle zaten mevcut bir siyasi krizle mücadele ederken Torres'in perşembe günü Hitler'i övmesi iktidarın üzerindeki baskıyı artırdı.

İsrail'in Lima Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ölüm ve terör rejimleri ilerlemenin sembolü olamaz. Hitler 6 milyon Yahudinin ölümünden sorumluydu; onu övmek bu trajedinin kurbanlarına saygısızlıktır" dedi

Ekonomik durumla ilgili protestoların düzenlendiği Huancayo'da perşembe günü yaptığı konuşmada yol yaptığı için faşist Alman diktatörü överken, bir başka faşist lider Benito Mussolini'yi de İtalya'da yaptırdığı altyapı çalışmaları nedeniyle övdü.

79 yaşındaki Başbakan daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip İsrail Büyükelçisi'nden bizzat özür dilemek istediğini ifade etti.

Almanya'nın Lima Büyükelçiliği de, "Adolf Hitler bir faşist ve soykırımcı bir diktatördü. Onun adına Almanya'dan dünyanın en kötü savaşı başlatıldı ve 6 milyon Yahudiye soykırım yapıldı. Gerçekler böyleyken, Hitler hiçbir örnek için iyi bir referans değildir" açıklamasında bulundu.