Peru Anayasa Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Fujimori'nin serbest bırakılmasına karar verdi

Peru Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri suçlamalarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin cezaevinden tahliyesini onayladı.

AP'de yer alan habere göre; ülkenin yüksek mahkemesi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin, hapishane koşulları nedeniyle kötüleşen sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Başkentte, halk mahkemenin kararını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Başkan Pedro Castillo, perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Peru'nun bağlı olduğu uluslararası adalet kurumları, adaletin halk için etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır" dedi.

Verilen kararın ülkeye zarar verdiğini ancak sürecin takip edileceğini belirten Başbakan Anibal Torres, mahkeme ile ilgili olarak 'büyük suçlular için cezasızlık şampiyonu' ifadesini kullandı.

Kararları canlı olarak yayınlayan Anayasa Mahkemesi ise karara ilişkin bir açıklama yapmadı. bu davada bunu yapmadı. Ayrıca kararına ilişkin bir açıklama da yapmadı.