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Dünya

Perth Anglikan Kilisesi LGBT toplumundan özür diledi

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Piskoposluk ‘Tanrı’nın sevgisini temsil etmeyen’ söz ve davranışlarından ötürü ‘yapılan zarar yüzünden çok üzgün olduklarını’ belirtti

15 Ekim 2017 18:06

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Piskoposluk ‘Tanrı’nın sevgisini temsil etmeyen’ söz ve davranışlarından ötürü ‘yapılan zarar yüzünden çok üzgün olduklarını’ belirtti.
Sidney Anglikan Piskoposluğu Başpiskoposu Glenn Davies bu hafta Avustralya’nın eşcinsel evliliğe hayır kampanyası kapsamında yapılan gönüllü posta anketine bir milyon dolar bağış yapacağını açıklarken, Perth’teki meslektaşlarının kilisenin davranışları adına özür dilediği bildirildi.
Perth Piskoposluğu’nun 49. Kilise meclisinde, üyeler tarafından yapılan açıklamada, ‘Tanrı’nın sevgisini temsil etmeyen düşünce ve davranışlarımızdan ötürü kırdığımız lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve homoseksüel bütün bireylerden’ ‘içtenlikle özür dilediklerini’ denildi.
Açıklamada, ‘Verdiğimiz zarardan ötürü içtenlikle özür diliyor ve bu uygunsuz davranışımızdan pişmanlık duyuyoruz’ açıklamasının olduğu belirtildi.
Kilise aynı zamanda ‘LGBTIQ+ bireylerinin güvende hissedecekleri yerler dilediklerini’ ve diğer kiliselerini de ‘pişmanlıklarını yeni ve değişmiş hal ve hareketlerinde göstermek’ için teşvik ettiklerini beyan etti.

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