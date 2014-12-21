Pertevniyal yaya üst geçidi kaldırılıyor

Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Pertevniyal Lisesi önündeki yaya üst geçit, yayaların geçişinin daha kolay sağlanması için sinyalli geçit yapılarak kaldırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla anaarter caddeler üzerinde bulunan yaya üst geçitleri tek tek kaldırılıyor.

Tarihi Yarımada başta olmak üzere ana yollar üzerinde bulunan üst geçitlerin yerine yayaların daha kolay ulaşımının sağlanması için sinyalli geçit düzenlemesi yapılıyor.

Pertevniyal Lisesi'nin önünde bulunan yaklaşık 120 ton ağırlığındaki üst geçidin söküm çalışmaları gece saat 00.00'da başladı ve üç gün sürecek. Çalışmalar nedeniyle 00.00 ile 06.00 arası Atatürk Bulvarı araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak. Yaya üst geçidinin kaldırılmasının ardından yayaların kolay geçişlerinin sağlanabileceği, engelli, yaşlı ve çocukluların kullanımına uygun, sinyalli hemzemin geçit düzenlemesi yapılacak. Yayaların geçişi trafik ışıklarıyla direkt sağlanacak.

İlk olarak Sirkeci üst geçidi kaldırılmıştı

Çalışmalar kapsamında ilk olarak 'Kennedy Caddesi-Ankara Caddesi ve Reşadiye Caddesi kesişiminde bulunan, Sirkeci yaya üst geçidi kaldırılmıştı. Üst geçitin kaldırılma çalışması 22 Kasım 2014 Cumartesi başlamış ve 4 gün sürmüştü.