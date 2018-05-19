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Personelinin eşi tarafından darp edildi iddiası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Sosyal Hizmetler Müdürü İlhan Yılmaz, işe 5 dakika geç geldiği gerekçesiyle tutanak tutuğu personelinin eşi tarafından darp edildiği iddia edildi

19 Mayıs 2018 00:14

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Sosyal Hizmetler Müdürü İlhan Yılmaz, işe 5 dakika geç geldiği gerekçesiyle tutanak tutuğu personelinin eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.
Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’nde çalışan ve yeni doğum yapan Pınar G., iddiaya göre işe 5 dakika geç kaldı. İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü İlhan Yılmaz, Pınar G. hakkında işe geç geldiği gerekçesiyle tutanak tuttu. Eşi hakkında tutanak tutulduğunu öğrenen Bilal G., eşinin çalıştığı kuruma giderek Yılmaz ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Bilal G., tartıştığı Yılmaz’ı darp etti. Bilal G., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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