Personelin birbirini değerlendirmesini isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geri adım

Tarım ve Orman Bakanlığı, aynı düzeydeki personelin birbirini değerlendirmesi için başlattığı “Performans Değerlendirme Anketi” uygulamasında geri adım attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, tüm bakanlık personeline personel bilgi sistemi üzerinden, “360 Derece İnsan Kaynakları Planma Yöntemi” adıyla gönderdiği anketle, aynı düzeydeki personelin birbirini değerlendirmesini istemişti. Anketlerde isim isim kimlerin değerlendirileceği bildirilmiş, anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma açılabileceği de belirtilmişti.

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, üyelerinin anketleri doldurmayacağını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Personel Genel Müdür Vekili Mustafa Sönmez imzasıyla bölge müdürlükleri, merkeze bağlı kuruluşlar ve 81 il müdürlüğüne gönderilen yazıda, anketlerin “performansa dayalı işgücü analizi ve norm dolululuk oranlarının personel performansına etkisinin değerlendirilmesi için” gönderildiği savunuldu. Uygulamanın zorunlu olarak yapılmayacağının bildirildiği açıklamada, anketlerin personelin özlük haklarına olumlu ya da olumsuz manada yansıtılmasının, personele yönelik ayrımcılık veya fişlemenin söz konusu olmadığı belirtildi.

TIKLAYIN - Tarım ve Orman Bakanlığı, personelin birbirini değerlendirmesini istedi