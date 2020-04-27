Tarım ve Orman Bakanlığı, personelin birbirini değerlendirmesini istedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla birimlere gönderdiği anket ile personelin birbirini “performans değerlendirmesine” tabi tutmasını istedi. Personel Bilgi Yönetim Sistemi’nden her personele özel olarak gönderilen anketlerde, personel isimleri verilerek hakkında değerlendirme yapılması istendi. 26 Nisan’a kadar anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma başlatılabilecek.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, kurum tarafından değerlendirilmesi istenen kişiler, ankette isim olarak da belirtildi. 13 soruluk ankette, “çalışma arkadaşlarıyla bilgi, kaynak, deneyimlerini paylaşır”, “çalışma arkadaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışır”, “Göreve gereği temas halinde bulunduğu kurum içindeki kişilerle olumlu, nesnel, önyargısız ilişkiler kurar”, “Kişisel bakım ve görünümüne dikkat eder”, “Kurumsal vizyon ve misyonu benimser” gibi soruların puanlandırılması istendi.