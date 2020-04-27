T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı, personelin birbirini değerlendirmesini istedi

Anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma başlatılabileceği ifade ediliyor

27 Nisan 2020 09:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla birimlere gönderdiği anket ile personelin birbirini “performans değerlendirmesine” tabi tutmasını istedi. Personel Bilgi Yönetim Sistemi’nden her personele özel olarak gönderilen anketlerde, personel isimleri verilerek hakkında değerlendirme yapılması istendi. 26 Nisan’a kadar anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma başlatılabilecek.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, kurum tarafından değerlendirilmesi istenen kişiler, ankette isim olarak da belirtildi. 13 soruluk ankette, “çalışma arkadaşlarıyla bilgi, kaynak, deneyimlerini paylaşır”, “çalışma arkadaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışır”, “Göreve gereği temas halinde bulunduğu kurum içindeki kişilerle olumlu, nesnel, önyargısız ilişkiler kurar”, “Kişisel bakım ve görünümüne dikkat eder”, “Kurumsal vizyon ve misyonu benimser” gibi soruların puanlandırılması istendi.

ETİKETLER

bekir pakdemirlihaberPersonel Genel Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24