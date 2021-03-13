Personel alımında ‘tek merkez’ düzenlemesine tepki: Tek amaç muhalif belediyeleri kontrol etmek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu personeli alımlarının Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) adı verilen tek bir sistem üzerinden yapılacağını açıkladı. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, amacın muhalif belediyelerin personel alımlarını engellemek olduğunu belirterek, “Bu düzenleme çıktıktan sonra da hemen ‘ilanı biz yayımladık, mülakatı da biz yapacağız’ diyecekler. Belediyelere alınacak personelin mülakatını iktidarın kendisi yapacak. Amaç bu” dedi.

Selçuk, “Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz” dedi. Halihazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayımlandığına dikkat çeken Selçuk, “Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacaklarını” bildirdi. EKİP’i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceklerini kaydeden Selçuk, “Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek” dedi. Selçuk, fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlemin de sanal ortama aktarılacağını, projenin kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, bu düzenlemenin tek amacının muhalefetin elindeki belediyelerin memur ve işçi alımını kontrol etmek olduğunu söyledi. Bakanlıklar başta olmak üzere kamuya alımların zaten iktidarın kontrolünde olduğuna dikkat çeken Balık, “Mülakat yapıyorlar. Kendi istedikleri personeli alıyorlar. Buralarda sorun yok. Hükümete göre sorun nerede? Muhalefetin elindeki belediyelerde. Belediyelerin işçi ve memur alımlarında. Bunu ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.

Balık, belediyelerin işçi ve memur alım ilanlarına iktidarın karışamadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Şimdi muhalefetin elinde olan imkânları ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Belediyeler her yıl binlerce işçi, memur alıyor. Nasıl alıyor? Kendi ilanlarını yayımlayarak. Alımı da belediyenin kendisi yapıyor. İktidar buna karışamıyor. Şimdi ‘ilanlar tek bir merkezden yayımlanacak’ deniliyor. Belediyelerin personel alımı için ilana çıkmaları engellenecek. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri personel alımı için ilan yayımlayamayacak. Bu düzenleme çıktıktan sonra da hemen ‘ilanı biz yayımladık, mülakatı da biz yapacağız’ diyecekler. Belediyelere alınacak personelin mülakatını iktidarın kendisi yapacak. Amaç bu.”