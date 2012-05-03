Persepolis filmine 'Allah' cezası!

Tunus’ta yayın yapan Nessma kanalı, Marjane Satrapi’nin senaryosunu yazdığı ve İran’da Şah’ın devrilmesinden sonra yaşadıklarını anlatan Persepolis filmini gösterdiği için ceza aldı. Kanal sahibi Nebib Karoui'ye 2 bin dinar ceza verilirken, başka bir kanal yetkilisine de 1200 dinar ceza verildi.

Nebib Karoui'nin sahibi olduğu Nessma adlı televizyon kanalının filmi yayınlaması, Arap Baharı'nın patlak verdiği Tunus için 'ifade özgürlüğü sınavı' olarak değerlendiriliyordu.

Ülkedeki radikal Müslümanlar, ödüllü Fransız-Amerikan yapımı filmin 'dine hakaret ettiğini' savunuyordu. Filmin yayınlandığı geçen ekim ayında, İslami militanlar televizyon kanalının bulunduğu binaya saldırmıştı.

Tunus mahkemesi, 'kamu düzenini bozma ve ahlâki değerleri tehdit etme' suçundan Karoui'ye 2 bin dinar (yaklaşık 3 bin TL) para cezası verdi. Karoui hakkında 3 yıl hapis cezası isteniyordu. Bazı Selefiler de Karoui'nin idam edilmesinden yanaydı.

Nessma'da çalışan bir teknik personel, kanalda görevli başka bir yetkilinin de 1200 dinar para cezası aldığını belirtti.

İran'da büyüyen bir kızın İran Devrim süreci sonrası yaşadıklarını anlatan 2007 yapımı filmde, İslami kurallara aykırı olarak Allah'ın gösterildiği ve küçük kızın onunla konuştuğu sahneler yer alıyordu.

Mahkeme kararından önce konuşan Karoui, "Durumun çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Umudumuz var ve kendimizi savunuyoruz. Son 50 yıl boyunca, böyle bir ifade özgürlüğü yoktu... Konuşabiliyoruz, hükümeti eleştirebiliyoruz ve bize saldıranların filmini çekip onları dava edebiliyoruz. Tabi bazen kazanırken, bazen kaybediyoruz" dedi.