T24- Rusya ve Balkanların soğumasıyla bu bölgeden esen rüzgarlar Türkiye'yi de hızla soğuttu. Düşmeye başlayan hava sıcaklıkları yeni haftada cuma gününden itibaren daha da azalacak. Perşembe gününden sonra sağanak yağış var.



Bugün sıcaklık Bolu, Bartın ve Sinop boyunca 14-15 dereceye, İç Anadolu'da 20 derecenin altına İstanbul'da ise 17 dereceye indi.



İstanbul'da çarşamba gününe kadar önemli bir yağış görülmeyecek, perşembe gününden sonra ise sağanak yağmur geliyor. Sıcaklık 15 dereceye iniyor.



Yarından itibaren üç gün yağışlarda biraz azalma var ve çoğu yerde görülmeyecek. Kuvvetli yağmur Rize-Artvin, Erzurum, Kars ve Van arasında var. Kaçkar ve Ağrı Dağı'na kısa süre kar yağabilir.



Perşembe'den itibaren daha etkili soğuklar geliyor. Sıcaklıklar bugünkü değerlerinden 4-5 derece daha düşük olacak. Marmara'da 13-15 dereceye, Afyon, Eskişehir ve Bolu'da 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



Marmara'dan Karadeniz ve İç Anadolu boyunca sağanaklar yeniden başlayacak. Ege ve Akdeniz'de de zaman zaman yağmur yağacak.



Ekim ayına soğuk havayla giren Marmara'da yeni haftada sıcaklıklarda fazla değişiklik yok, 18-22 derece arasında. Haftanın ilk üç günü hava çoğunlukla parçalı bulutlu, sadece hafif yağmur görülebilir. Perşembeden itibaren yine sağanaklar geliyor.



İç Anadolu da soğudu, perşembeye kadar yağış yok, sıcaklık gündüz 20 dereceyi pek geçmeyecek. Geceleri ise ayaz olmaya başladı, sıcaklık 5-6 dereceye iniyor.





Rusya'dan gelen serin hava Ege'ye kadar indi. Yarından sonra sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak, Muğla 25, Afyon 17 derece. Bu bölgede hava serinlese de güneş bolca görülüyor.



Akdeniz'de Antalya kesimi güneşli sıcaklıklar ortalmalara indi. Adana'nın kıyı kesimi ile Hatay arasında sonraki günlerde de kısa süreli yağmurlar olacak. Güneydoğu'da aylar sonra sıcaklıklar 25 dereceye doğru inmeye başladı, yarın hava parçalı bulutlu.



Doğu Anadolu'da havanın soğuması Erzurum, Ağrı ve Van boyunca sağanakları devam ettirecek, Ağrı Dağı'na kar yağabiir. Sıcaklık haftalar sonra erzurumda 15 dereceye indi.



Karadenizde soğuk havayla birlikte yağmurlar kıyılarda aralıklı devam edecek. Rize ve Artvin'de ise kuvvetli yağacağından su baskını ve heyelan tehlikesi devam ediyor. Kaçkarlara sezonun ilk karı düşebilir.



