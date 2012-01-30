Perşembe gününe kadar kar yağışları aralıklarla sürecek

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Hava sıcaklığı bugün yurdun batı kesimlerinde, yarın ise güney, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar ise kuzeyden Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına şeklinde esecek (50-70 km/saat). Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.Yağışların yarın ise Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ağrı ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yine kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.İstanbul’da dün akşam yeniden başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ana arterlerde çok önemli sorun olmamasına rağmen cadde ve sokaklardan çıkamayan araçlar trafiği kilitledi.İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sarı alarmdan kırmızı alarma geçtiği belirtildi.AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde sabaha kadar tuzlama çalışmaları yaptı. İstanbul'da sabah trafiğinde kar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bazı sürücülerin emniyet şeritlerini işgal etmeleri nedeniyle kargaşa yaşanırken, kaza ve kürüme çalışmalarına gitmek isteyen görevlilerin ulaşımını zorlaştırdı" denildi.Türkiye bu sabaha karşı Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girdi. Kar yağışı aralıklarla Perşembe gününe kadar sürecek. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AKOM, sarı alarmdan kırmızı alarma geçti. Bu arada şehir hatları vapurları yoğun tipi nedeniyle seferlerini yapamıyor.Türkiye genelinde görülecek yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Çanakkale, İzmir ve Manisa dışında Türkiye genelinde görülecek yağışların; öğleden sonra Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt ile Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'da orta kuvvette, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.



Kuvetli yağış uyarısı

Yağışların öğleden sonra Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt ile Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Buzlanma ve don uyarısı



Marmara'da orta kuvvette, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Çığ uyarısı



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





İstanbul'da araçlar buzlanan yolda kaldı



İstanbul'da sabaha karşı yoğunluğunu artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ana yollar belediyenin tuzlama çalışmaları sonucunda trafiğe kapanmazken, yan yollarda ise buzlanma ve kar trafiği olumsuz etkiledi. Erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler yollarda kaldı.





Vapur seferleri normale döndü



İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun tipi nedeniyle şehir hatları vapurlar seferlerinin sabah saatlerinde iptal edildiğini açıkladı. İlerleyen saatlerde ilk Eminönü-Kadıköy ve Karaköy -Kadıköy hattı çalışmaya başladı. Ardından saat 10.30 sıralarında Boğaziçi Özel Gezi Hattı dışında tüm seferlerin normale döndüğü belirtildi.



İDO’nun seferlerinde de aksamalar meydana geldiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki aksamalar nedeniyle İETT’nin 350 ek sefer koyduğunu, metro seferlerinin de sıklaştırıldığını açıkladı



İstanbul’un bazı yerlerinde ölçülen kar kalındığı ise şu şekilde belirtildi:

Çatalca : 5 cm

Arnavutköy, Sarıyer, Sancaktepe, Çekmeköy, Çamlıca : 10 cm

Beylikdüzü, Avcılar, İkitelli : 6 cm

Beşiktaş, Bakırköy, Bostancı, Ümraniye : 5 cm

Riva, Beykoz’un Köyleri , Zekeriyaköy : 20 cm

Kağıthane, Maslak : 8 cm





Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (2)



ANKARA: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı (-2)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu (7)



ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (12)



ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. (13)



SAMSUN: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (3)



ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (-7)



VAN: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı (2)



DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı (4)





Bölgede hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale dışında bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde orta kuvvette buzlanma ve don olayı görülecek.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa dışında bölge genelinin yağışlı geçecek. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanak, Denizli, Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esecek. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla bölge geneli aralıklı kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, kıyıları ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.





Uçak seferleri de iptal

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan yapılması gereken çok sayıda iç ve dış hat seferi iptal oldu.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan yapılması gereken Kişinev, Lyon, Paris, Simferopol, Selanik, Kahire, Riga, Barselona, Nice, Cenevre, Bologna, Hamburg, Saraybosna, Milano, Lviv, Lübliyana, Priştina, Üsküp ve Minsk’in de aralarında bulunduğu dış hat seferleri ile Kars, Trabzon, Ankara, Muş ağrı, İzmir, Batman, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Antalya ve Dalaman’a olan çok sayıda iç hat seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu arada çok sayıda iç ve dış hat seferinde de olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmeler yaşanırken, Atatürk Havalimanı’na inmesi gereken bazı uçaklar da yedek meydanlara iniş yaptı.

THY yetkilileri, uçakları iptal olan yolcuların otellere yerleştirildiğini, istemeleri halinde ise bilet iade işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur da, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte 40 kişilik kar mücadele ekibi ve 17 tane kombine kar mücadele ile yardımcı araçlarla, kar temizleme çalışmalarına başlandığını ve çalışmaların sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

"Şu anda 3 pistimizde iniş ve kalkışlara hazır halde " diyen Özuğur, pistlerdeki frenleme değerlerinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığını kaydetti.

Özuğur, kar temizleme araçlarının pistlere girmesi, havalimanıdaki yoğun trafik ve uçaklara yapılan de-icing işlemi (uçakların alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanması) nedeniyle zaman zaman iniş ve kalkışlarda gecikmelerin yaşandığını ifade etti.

Yoğun kar yağışı yüzünden zaman zaman görüş mesafesinin 800 metrenin altına düştüğünü belirten Özuğur, ancak pistlerden birinin cat3 kategorisinde olduğu için bu durumun bir sıkıntı yaratmadığını sözlerine ekledi.





İstanbul'da ulaşım çilesi



İstanbul’da dün akşam yeniden başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ana arterlerde çok önemli sorun olmamasına rağmen cadde ve sokaklardan çıkamayan araçlar trafiği kilitledi. Binlerce kişi işlerine gidebilmek için metrobüslere akın etti.



Gece boyu yağan karın kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimi bulurken, işe gitmek isteyenler zor durumda kaldı. Deniz otobüsü seferlerinin bir bölümünün iptal edilmesi işlerine gitmek isteyenleri perişan etti.



Okulların sömestr tatilinde olması ve çok sayıda kişinin özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanması sorunun daha da büyümesini önledi. Ancak, metro ve metrobüslerde aşırı izdiham oldu. Sabah erken saatlerde metrobüs duraklarında insan seli oluşurken, araçlar varış noktalarına geldikten sonra durmadan yeniden sefere çıktı.



