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Yaşam

Perşembe gününe kadar hava yağışlı olacak

Haziran ayının son günleri yaşanırken yurdun özellikle kuzey bölgelerinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Haziran ayının son günleri yaşanırken yurdun özellikle kuzey bölgelerinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Marmara Bölgesi'nin tamamı ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yağışlar aralıklı olarak perşembe gününe kadar devam edecek.

Salı günü yurdun iç kesimleri çok bulutlu olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri nde ise hava az bulutlu ve açık olurken Doğu Anadolu'da zaman zaman gökgürültülü sağanak yağış görülecek.

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı  (26)

ANKARA: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (24)

İZMİR: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu (29)

ADANA: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı  (31)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı  (28)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. (23)

ERZURUM: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu (25)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (35)



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