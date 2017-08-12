Perseid meteor yağmuru gökyüzünde görsel şölen sunacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmurlarından Perseid'in 12 Ağustos Cumartesi'yi 13 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi. Yarın 'Yıldız kayma'ları en yüksek seviyeye çıkarak gökyüzünde görsel şölen gerçekleşecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle "Swift - tuttle" adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid gök taşı yağmurunu oluştuğunu belirten Esenoğlu, bu durumun adeta doğal görsel şölene dönüşeceğini aktardı.

Esenoğlu, Perseid gök taşının ilk kez 1862 yılında keşfedildiğini, 1990'lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başlandığını ifade etti.

'Evreni daha iyi tanımımıza katkı sunacak'

Perseid gök taşı yağmurunun temmuz ve ağustos aylarında izlenebildiğini dile getiren Esenoğlu, "Uzaydan gelen böyle görsel bir şöleni seyretmemiz, ilgilenmemiz gerekir. Sonuçta bu doğal bir görsel şölen. Evreni daha iyi tanımamıza katkı sunacaktır" diye konuştu.

Esenoğlu, gök taşı yağmuru sırasında kopan parçalardan bazılarının mercimek büyüklüğünde yeryüzüne düşeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Basketbol topu büyüklüğündeki meteor karanlığı aydınlattı

"Perseid ısıları 2 bin santigrata kadar çıkabilir. Atmosferdeki ısınma ve sürtünmeden dolayı Perseidler doğal ortamda soğukken kırmızı, sıcakken ise beyaz renkte ışık üretiyorlar. Uluslararası Göktaşı Organizasyonunun internet sitesinden kaç tane gök taşı görüldüğü yazılarak bilime katkıda bulunulabilir. Bu veriler dünyanın her yerinden toplandığı için bilgi değeri taşıyor."

Tüm gece izlenebilecek,

Gök taşı yağmurunun saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlediğini hatırlatan Esenoğlu, gökyüzündeki bu görsel şölenin kuzeydoğu yönünde az ışık alan yerlerden iyi bir şekilde tüm gece boyunca izlenebileceğini dile getirdi.

Yılda 100'den fazla gök taşı yağmurunun meydana geldiğini aktaran Esenoğlu, Perseid gök taşı yağmurundan sonra ise 4-17 Aralık'ta Geminid gök taşı yağmurunun izlenmeye değer bir doğa olayı olduğunu kaydetti.