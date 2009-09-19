Pers Leoparları Bursa'da çoğalacak

Avrupa Nesli Tükenen Hayvanlar Programı (EEP) kapsamında uluslararası kurallar çerçevesinde koruma altında tutulan 3 Pers Leoparı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.



Önümüzdeki günlerde dişi leoparların da Bursa'ya getirileceği ve nesli tükenmekte olan Pers Leoparlarının Bursa'dan yeniden çoğalmaya başlayacağı bildirildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Dr. Hatice Karakuzulu, yaptığı açıklamada, Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) ile ortak çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 3 adet erkek Pers Leoparını hayvanat bahçesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



EAZA ile yürütülen ortak bir çalışma çerçevesinde leoparların dişilerinin de önümüzdeki günlerde Bursa'ya getirileceğini ifade eden Karakuzulu, böylelikle soyu tükenmekte olan bu hayvanların yeniden üremelerini ve neslinin devamına katkı sağlayacaklarını kaydetti.



Pers Leoparı



Ortalama ömrü 12 ile 17 yıl arasında olan Pers Leoparı, nesli tükenen hayvanlar arasında yer alıyor.



Memeli hayvanlar, kuş, kertenkele ve evcil hayvanlarla beslenen Pers Leoparı, hız almadan 6 metre uzağa atlayabiliyorlar. Ayrıca çok iyi tırmanıcı olarak da bilinen Pers Leoparları 3 metre yüksekliğe kadar da zıplayabiliyorlar.



Şu anda Türkiye'de sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan Pers Leoparları Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) ile yapılan bilgi alışverişinin ardından ücretsiz olarak Bursa'ya gönderildi.