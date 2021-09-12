Perotti'den Fenerbahçe açıklaması: Terk edilmiş gibi hissettim

Fenerbahçe'nin Eylül ayının başında sözleşmesini feshettiği Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ülkesinde açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den 1 Eylül'de yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.

Arjantin'de yayın yapan Ole'ye açıklamalarda bulunan Perotti, "Fenerbahçe ile çok kötü bir deneyim yaşadım. Tendon kopması sakatlığını yaşadığım andan itibaren kulüple aramda bir dizi kötü olaylar yaşandı. Terk edilmiş gibi hissettim" dedi.

Ekim 2020'de Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Perotti, sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkıp 3 gol atmıştı.