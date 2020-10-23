Periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek.

İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birlikte belirleyecek.

Özelleştirme sözleşmeleri, işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanacak.

Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.