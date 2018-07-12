Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban, Hırvatistan-İngiltere maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Hırvatistan'ın attığı ilk goldeki pozisyonda Cüneyt Çakır'ın kararını değerlendiren Çoban, bu golü Sow'un attığı golle kıyaslayanlara da "İki farklı pozisyon" yanıtını verdi.

İşte Deniz Çoban'ın Fanatik'te yer alan yazısı:

"Dün gece Cüneyt Çakır, yardımcıları bahattin Duran ve Tarık ongun tarih yazdılar. Türk insanına büyük bir gurur yaşattılar. üst üste katıldıkları iki Dünya Kupası’nda da yarı final maçında görev almayı başardılar.



Final maçını bekliyorduk ama bu da öyle küçümsenecek sıradan bir maç değildi. Teşekkürler Çakır... Teşekkürler Duran... Teşekkürler Ongun...



Hırvatistan’ın beraberlik golü çok tartışılacağa benziyor. perisic’in ayağı rakibinin kafasına kadar kalkıyor. Burada savunma oyuncusu kalkan ayağı görmediği için, bu ayaktan etkilenmiyor ancak Perisic’in ayağı tehlikeli olacak yükseklikte. Yüzde elli elli bir pozisyon.



Çakır, gole prim tanıdı. Zaten ‘VAR’ da pozisyona gol verilmesinin hatalı olmadığını tespit etti. Bu golü Sow’un iptal edilen golüyle kıyaslayanlar olacaktır. Tamamen birbirinden farklı iki pozisyon. Sow’un golünde her şeyden önce temas var."