Periscope'ta 'uçakta canlı bomba' başlığıyla yayın yapan kişi gözaltına alındı!

İstanbul-İzmir uçuşunu yapan THY uçağı, bir yolcunun, sosyal medya üzerinden "uçakta canlı bomba" başlığıyla yaptığı canlı yayın üzerine Adnan Menderes Havalimanı'na inişinin ardından güvenli bölgeye alındı. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, yayını yaptığı tespit edilen yolcu gözaltına alındı.

İstanbul - İzmir uçuşunu gerçekleştiren THY uçağında, "uçakta canlı bomba" başlığıyla video paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı.

Canlı video paylaşımı yapılan Periscope'ta, bir kişinin İstanbul-İzmir uçuşunu yapan yapan TK2316 sefer sayılı THY uçağından "uçakta canlı bomba" başlığıyla yaptığı yayını fark eden yurttaşlar durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan uçak, inişinin ardından güvenli bölgeye çekildi.

Uçaktaki yolcular kimlik kontrolleri yapılarak bekleme salonuna alınırken, canlı yayın paylaşımı yaptığı tespit edilen yolcu R.A gözaltına alındı.

Güvenli bölgede yapılan aramada, uçakta herhangi olumsuz bir durum olmadığı belirlendi.

Diğer yolcuların gidişlerine izin verilirken R.A, hakkında işlem yapılmak üzere havalimanındaki polis merkezine götürüldü.