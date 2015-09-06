T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Periscope'ta 'uçakta canlı bomba' başlığıyla yayın yapan kişi gözaltına alındı!

Diğer yolcuların gidişlerine izin verilirken R.A, hakkında işlem yapılmak üzere havalimanındaki polis merkezine götürüldü

06 Eylül 2015 16:49

İstanbul-İzmir uçuşunu yapan THY uçağı, bir yolcunun, sosyal medya üzerinden "uçakta canlı bomba" başlığıyla yaptığı canlı yayın üzerine Adnan Menderes Havalimanı'na inişinin ardından güvenli bölgeye alındı. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, yayını yaptığı tespit edilen yolcu gözaltına alındı.

İstanbul - İzmir uçuşunu gerçekleştiren THY uçağında, "uçakta canlı bomba" başlığıyla video paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı.

Canlı video paylaşımı yapılan Periscope'ta, bir kişinin İstanbul-İzmir uçuşunu yapan yapan TK2316 sefer sayılı THY uçağından "uçakta canlı bomba" başlığıyla yaptığı yayını fark eden yurttaşlar durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan uçak, inişinin ardından güvenli bölgeye çekildi.

Uçaktaki yolcular kimlik kontrolleri yapılarak bekleme salonuna alınırken, canlı yayın paylaşımı yaptığı tespit edilen yolcu R.A gözaltına alındı.

Güvenli bölgede yapılan aramada, uçakta herhangi olumsuz bir durum olmadığı belirlendi.

Diğer yolcuların gidişlerine izin verilirken R.A, hakkında işlem yapılmak üzere havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER

uçakcanlı bombayayınperiscopegözaltıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24