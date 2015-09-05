Periscope'ta tecavüz canlı yayını!

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya yarayan video programı Periscope’ta baygın bir kadına tecavüzün görüntüleri yayınlandı. Görüntüleri yayınlayan kişi ve kaydeden kullanıcılara, sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Zete'nin haberine göre, @Azeriii isimli kullanıcının dün gece Periscope'ta yayınladığı canlı tecavüz görüntüleri, sosyal medyada infial yarattı. Baygın olduğu kadınla rızası dışında ilişkiye giren kişi ve bunu kaydeden diğer kişiye tepkiler çığ gibi büyüdü. Ekşi sözlük’te @Azeriii isimli kişinin Ergün A. isimli bir kuaför olduğu önü sürüldü, adresi ve diğer bilgileri de verildi. Olaya tepki gösteren çok sayıdaki kişinin, bu bilgilerle polise yaptıkları ihbarlardan cevap alınamadığı aktarıldı.

Görüntülere yönelik tepkiler sürerken, @Azeriii isimli kullanıcı Facebook’taki hesabını sildi, ihbarda bulunan bazı sözlük yazarları da yayın devam ederken girdikleri yorumları kaldırdı.

Olayı takip eden @ubbernova isimli Twitter kullanıcısı şunları yazdı: