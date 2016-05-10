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Bilim / Teknoloji

Periscope yayınlarına yeni özellikler geliyor

Periscope yakında yayın arama, Drone’lar ve 24 saat sonra kaydetme özellikleri geliyor

10 Mayıs 2016 23:45

Twitter, Periscope üzerinde yapılan yayınlara önemli güncellemeler getiriyor. Yakın bir gelecekte ilgilendiğiniz alanla ilgili yayınları arayabilecek, drone’lardan yapılan yayınları da sisteme yükleyebilecek, dahası yayınlarınızı kaydederek 24 saat sonra da izleyebileceksiniz.

Teknolojioku’nun haberine göre, önümüzdeki haftalarda, yayınları bir başlık veya konuya göre arayabileceksiniz. “Global List” içindeki “Arama” bölümüne tıkladığınızda, arama yapabileceğiniz #Seyahat, #Müzik, #Yiyecek gibi birçok başlık önerisi göreceksiniz. Arama sonuçları içerisinde istediğiniz hashtag üzerindeki “Yayın yap” butonuna basarak veya doğrudan hashtag’i ekleyerek yayına başlayabilirsiniz.

Halen iki ayrı özel başlık içerisinde arama yapabilmek için de denemelerimizi sürdürüyoruz. “First Scope” ile yeni yayıncıları ailemize kazandırabilirsiniz. “GoPros ve Drone” ile de “GoPros” ve hatta drone üzerinden yapılan yayınlara da ilk kez ulaşabileceksiniz.

 

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