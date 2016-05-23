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Periscope yayını yapan Özel Harekat polislerine soruşturma açıldı

Özel Harekat polislerinin yayında içki içtikleri ve küfürlü konuştukları belirtiliyor

23 Mayıs 2016 18:23

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevli olan iki Özel Harekat polisi hakkında Periscope adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları yayında küfürlü konuştukları ve içki içtikleri gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bayram Kaplan’ın haberine göre, yaptıkları yayında bir odada bulunan 2 polisin bağlantı kurdukları kişilerle sohbet ettikleri, sohbet sırasında çatışma çıktığını anlattıkları ve operasyonlara katıldıklarını söyledikleri belirtildi.

Özel Harekat polislerinin, Periscope yayınında içkiliyken öldüklerinde şehit olup olmayacaklarını ve sohbete katılan ’Bahoz YPS’ adlı bir kullanıcıya Cizre’de olup olmadığını sordukları görülüyor.

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Özel Harekat polisleriperiscopeCizreŞırnak

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