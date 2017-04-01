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Bilim / Teknoloji

Periscope gitti, Scope geldi!

Periscope'un Türkiye'deki her türlü faaliyeti için durdurma kararı verildi

01 Nisan 2017 10:35

Periscope'un Türkiye'de yasaklanacağı haberlerinin ardından Twitter, ani bir kararla uygulamanın adını Türkiye'de değiştirdi.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri isimli bir şirket, Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiğini iddia etti. Bunun üzerine, Periscope'un Türkiye'deki faaliyetleri için ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Kararın tam metni şöyleydi:

"Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi."

Bunun üzerine Twitter ani bir kararla, uygulamasının ismini Scope olarak değiştirdi. Google Play üzerinde yer alan Android uygulaması bu isimle karşımıza çıkıyor. App Store'da ise henüz isim değişikliği söz konusu değildi.

Diğer ülkelerin Google Play sayfasında Periscope uygulaması olduğu gibi dururken, Türkiye'de artık Scope ismi ile yer alacak.

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