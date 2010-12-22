Periodik Tablo değişiyor

T24 - Tarihte bir ilk olarak Elementlerin Periyodik Tablosu’nda değişiklik yapılacak.







Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği’ne bağlı İzotopik Bolluk ve Atom Ağırlıkları Komisyonu’nun bu ay yayınladığı açıklamaya göre yeni periyodik tabloda 10 elementin (hidrojen, lityum, boron, karbon, azot, oksijen, kükürt, klor ve talyum) atom ağırlıkları, doğadaki hallerini daha iyi yansıtacak bir şekilde yazılacak.

Komisyon sekreteri Dr. Michael Wieser, teknolojinin gelişimiyle birlikte tablo üzerindeki numaraların daha önce inanıldığı gibi sabit olmadığını anladıklarını söylüyor. Modern analitik teknikler bir çok elementin atom ağırlığını kesin bir şekilde ölçebiliyor. Ağırlıklarda görülen küçük değişimler ise araştırma ve endüstiyel kullanım açısından oldukça önemli.

Değişiklik yapılacak olan 10 elementin atom ağırlıkları bundan böyle üst ve alt sınıra sahip aralıklar şeklinde gösterilecek. Örneğin kükürt elementinin tablodaki atomik ağırlığı 32,065 olarak verilirken bu değer elementin doğada bulunduğu ortama bağlı olarak 32,059 ile 32,076 arasında değişebiliyor. Tek bir kararlı izotopa sahip olan elementlerse atom ağırlıklarında buna benzer herhangi bir varyasyon göstermediklerinden eski halleriyle bırakılacaklar.



